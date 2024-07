In vista del match con l'Inghilterra, la Nazionale si è allenata giovedì con Ruben Vargas in gruppo, mentre capitan Granit Xhaka non è ancora al 100% e quindi ha svolto solo una parte del lavoro con la squadra.

Swisstxt

Ai microfoni in conferenza stampa si è presentato Steven Zuber, rientrato in corso d’opera nel match con l’Italia dopo essere stato fermo per un infortunio: «Avevo bisogno di tempo, ma ora sono pronto per aiutare la squadra». Qual è la qualità migliore della Svizzera? «E' proprio l’essere squadra. L’ambiente è sano, molti di noi si conoscono da anni e così è più facile».

Swisstxt