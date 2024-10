Mattia Croci-Torti non vuole sottovalutare gli avversari di giovedì sera. Keystone

Il Lugano di Croci-Torti si prepara ad affrontare il Mlada Boleslav in Conference League, con la massima concentrazione e l'obiettivo di sfruttare l’esperienza maturata in Europa.

fon fon

Dopo la difficile giornata di domenica, il Lugano di Mattia Croci-Torti è chiamato a reagire. Giovedì sera la squadra sarà impegnata in Repubblica Ceca contro il Mlada Boleslav per la seconda giornata di Conference League.

Anche se gli avversari stanno attraversando un periodo complicato, come dimostra il loro decimo posto in campionato e l'assenza di vittorie da inizio settembre, Croci-Torti invita a non sottovalutarli: «Si sono qualificati in Europa superando squadre contro cui abbiamo faticato, come il Beer Sheva. Sono fisici e pronti a giocarsela, quindi dovremo essere concentrati e fisicamente preparati dal primo minuto».

Bottani e Grgic dalla panchina

Saranno di nuovo disponibili Vladi e Belhadj, che partiranno dalla panchina, così come Bottani e Grgic, che si sono ripresi dagli acciacchi subiti contro l'Yverdon.

Saranno ancora assenti Zanotti e Valenzuela, ma il tecnico momò non sembra preoccupato: «Non credo che queste assenze rappresentino un problema a lungo termine, abbiamo valide alternative in squadra. Brault-Guillard e Marques hanno fatto una buona partita domenica».

Il Mister bianconero ha sottolineato l'importanza dell'esperienza maturata dal Lugano nelle competizioni europee, che offre sicurezza nell'affrontare sfide come quella di giovedì sera.