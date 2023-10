Marchesano KEY

Lo Zurigo si è aggiudicato la sfida di cartello del nono turno di Super League espugnando con un netto 4-0 il campo del Lucerna.

Il grande protagonista della partita è stato il ticinese Marchesano, che ha chiuso la partita nel secondo tempo con una doppietta. Grazie ai tre punti conquistati, la squadra di Henriksen è salita in vetta alla classifica con 19 punti, 2 in più dell'YB, che ha però un match in meno. Continuano invece i problemi in casa Basilea. L'esonero di Schultz non ha infatti dato la scossa sperata, con i renani che sono stati sconfitti 3-0 a domicilio dallo Stade Lausanne.

