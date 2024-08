Antonio Marchesano freshfocus

Forti dei netti successi nella sfida d'andata, Zurigo e San Gallo non hanno sbagliato quella di ritorno e hanno così staccato il biglietto per il 3o turno preliminare di Conference Leaugue.

Swisstxt

A Marchesano e compagni è bastato un semplice 0-0 a Dublino in casa dello Shelbourne, mentre i biancoverdi hanno sconfitto di misura per 1-0 il Tobol in terra kazaka. Di Cissé (la prima dal suo arrivo in Svizzera) la rete degli uomini di Maassen. Intanto, il Servette è venuto a conoscenza del suo avversario nel terzo turno preliminare di Europa League. I granata affronteranno il Braga.

Swisstxt