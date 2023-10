YB-Zurigo KEY

Pareggio a reti inviolate nel big match dell'11a giornata di SL tra Zurigo e YB.

I leader del campionato restano imbattuti grazie anche a un po' di fortuna: negli ultimi 10' i bernesi hanno colpito un palo e una traversa. E' finito in parità, ma con due gol per parte, anche il derby di Losanna. Doppietta di Sane per la squadra di Magnin, gol di Ajdini e autorete di Dussene per lo Stade LS. Non ha invece fine la crisi del Basilea, che non vince dal 30 luglio. I renani, ultimi, sono stati sconfitti 1-0 dal Servette, vittorioso dopo 25 anni al St.Jakob-Park grazie a Severin.

Swisstxt