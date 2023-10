Marchesano KEY

Lo Zurigo è incappato in un mezzo passo falso nel 12o turno di SL.

Al Letzigrund la capolista, ancora imbattuta in campionato, è infatti stata fermata sull'1-1 dallo Stade Lausanne.

Marchesano e compagni domenica potrebbero essere raggiunti in testa dall'YB, che sarà impegnato a Cornaredo contro il Lugano. I bianconeri sono stati momentaneamente staccati in classifica da Yverdon e Winterthur, che hanno pareggiato 1-1 e sono così saliti a braccetto a quota 16 in classifica.

Nell'ultimo match di sabato, il San Gallo non ha steccato battendo 3-1 il GC e salendo così a -3 dalla vetta.

Swisstxt