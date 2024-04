Clint Capela KEY

Gli Atlanta Hawks giocheranno i play-in per il terzo anno di seguito.

Swisstxt

Malgrado i 50 punti un sorprendente e scatenato Malachi Flynn, la franchigia della Georgia si è imposta per 121-113 in casa sui Detroit Pistons, assicurandosi così matematicamente almeno il decimo posto nella Eastern Conference. La truppa di Quin Snyder è stata trascinata al successo dalla prima tripla doppia in carriera di Jalen Johnson (28 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). Ma pure dalla solidissima prova del rossocrociato Clint Capela, autore di 11 punti, 16 rimbalzi, 2 stoppate e un sensazionale +30 di plus/minus.

