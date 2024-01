Lukas Britschgi KEY

Lukas Britschgi è in buona posizione per lottare per le medaglie agli Europei di pattinaggio artistico che si sono aperti a Kaunas.

In Lituania, nel programma corto, l’elvetico si è piazzato 2o con un punteggio di 91,17. Il 25enne di Sciaffusa ha messo in pista un’esibizione senza errori, dimostrando grande sicurezza. Il rossocrociato ha dovuto inchinarsi solo al francese Adam Siao Him Fa (94,13), che seppur non perfetto ha fatto valere il coefficiente maggiore di difficoltà. Nel concorso a coppie in testa ci sono i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (71,30 punti).

