Boebner e Vergé-Dépré rsi.ch

Aia, che ha fatto seguito pure a un buon torneo olimpico, con la medaglia di bronzo.

Esmée Boebner e Zoé Vergé-Dépré sono state ricompensate per l’ottimo cammino agli Europei dell’ Le due elvetiche nell’ultima partita nei Paesi Bassi, la finale per il terzo posto, si sono imposte sulle lituane Monika Paulikiene/Aine Raupelyte per 22-20 21-14. Le rossocrociate sono state più brave delle avversarie a digerire la sconfitta subita qualche ora prima in semifinale, contro le tedesche Svenja Mueller/Cinja Tillmann, che si sono poi aggiudicate il titolo.

