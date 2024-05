Finalissima a Budapest. Imago

L'UEFA ha svelato le città che ospiteranno le finali della Coppe europee nel 2026 e nel 2027.

Per quanto riguarda la Champions League, si partirà nel 2026 a Budapest, mentre per l’anno dopo la decisione sarà presa non prima di settembre.

Sono ancora attesi infatti i piani di ristrutturazione di San Siro, sede auspicata dal massimo organo del calcio europeo.

Le finali di Europa League avranno invece luogo a Istanbul (2026) e Francoforte (2027), mentre gli ultimi atti della Conference si terranno a Lipsia e nuovamente in Turchia.

