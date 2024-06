Filippo Colombo KEY

Dopo la delusione delle ultime settimane in seguito alla non convocazione per le Olimpiadi, Filippo Colombo ha subito dimostrato di essere in ottima forma nel primo appuntamento del fine settimana in Val di Sole (Trentino).

Swisstxt

Il ticinese ha offerto una buona prestazione nello short track, che ha chiuso al quinto posto subito alle spalle del miglior rossocrociato Nino Schurter. Il successo è invece andato a Samuel Gaze. In campo femminile il successo è invece andato all’olandese Puck Pieterse, mentre la migliore elvetica si è dimostrata Alessandra Keller (quinta).

Swisstxt