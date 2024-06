Michaela Pejzlova KEY

HIFK di Helsinki.

Swisstxt

Le HCAP Girls hanno messo sotto contratto per una stagione l’ala finlandese Julia Liikala e il centro ceco Michaela Pejzlova, entrambe in provenienza dall’ La prima ha siglato 74 punti (32 gol) in 37 partite nella passata stagione mentre la seconda è invece stata la topscorer del massimo campionato finlandese nelle ultime due annate. Nel frattempo, le Girls hanno pure rinnovato il contratto per una stagione di diversi elementi già presenti nella passata annata: Nicole Bullo, Sofia Decristophoris e Romy Eggimann solo per citarne alcune.

Swisstxt