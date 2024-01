Fabian Cancellara KEY

Italia dal 4 al 26 maggio.

Ciclismo: il Tudor Pro Cycling Team disputerà il prossimo Giro d’ La formazione elvetica ha infatti ricevuto un invito da parte degli organizzatori della RCS. Cancellara, presidente della squadra, non ha nascosto la sua gioia: «È un momento di grande fierezza per me e il team».

Swisstxt