Sjoestroem KEY

I CM di Doha si sono conclusi nel segno di Sjoestroem, che con il crono di 23"69 ha vinto i 50m sl conquistando il suo 14o oro iridato.

Ha dal canto suo confermato di essere di nuovo la donna da battere sui 50m rana la lituana Meilutyte, trionfatrice in 29"49. Tra gli uomini hanno invece festeggiato il primo oro mondiale in carriera l'australiano Cooper (50m dorso) e il neozelandese Clareburt (400m misti). Pur senza essere presente alla rassegna iridata, la Svizzera ha staccato il biglietto per le gare della 4x100m misti e 4x200m sl maschili ai GO di Parigi difendendo il posto nelle top 16.

Swisstxt