Nuova caccia alla medaglia per il bernese KEY

Swiss Cycling ha annunciato gli atleti che parteciperanno ai Mondiali di Zurigo.

Fra gli uomini le medaglie non sono un'utopia grazie a Bissegger (crono), Hirschi (linea) e Kueng (entrambe). In campo femminile la ticinese Zanetti correrà la gara in linea U23, mentre fra l'élite ci saranno Hartmann (entrambe le prove), Rueegg, Baur e Chabbey (solo gara in linea).

