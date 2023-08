Aebersold KEY

Orientamento: continuano le soddisfazioni per i colori rossocrociati nelle gare di Coppa del Mondo in Cechia.

Sulla media distanza Simona Aebersold ha colto un buon secondo posto, arrendendosi solo alla solita svedese Tove Alexandersson. La ticinese Elena Roos ha chiuso 14a. In campo maschile terzo posto per il campione del mondo Matthias Kyburz, terzo alle spalle dell'austriaco Jannis Bonek (primo successo in CdM) e dello svedese Albin Ridefeldt.

