La Coppa del Mondo di MTB si è aperta in Brasile con un 12o posto nello short track per Filippo Colombo, che partito dalle retrovie è riuscito a rimontare per concludere con i primi.

A vincere è stato l'australiano campione del mondo Samuel Gaze, mentre il miglior svizzero è stato Thomas Litscher (5o). Nino Schurter ha chiuso 8o. Il primo podio elvetico è arrivato in campo femminile grazie ad Alessandra Keller, che si è piazzata terza alle spalle della britannica Evie Richards e dell'australiana Rebecca Henderson. Jolanda Neff ha perso parecchio terreno nelle ultime fasi, chiudendo 14a.

