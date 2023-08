Colombo secondo al rientro in mountain bike Keystone

Dopo aver testato la gamba assaggiando il ciottolato della Tremola durante il campionato europeo di montagna, il ritorno di Filippo Colombo alle gare di mountain bike è stato decisamente molto convincente.

Il ticinese ha infatti chiuso al 2o posto dietro a Cooper la tappa basilese della Swiss Bike Cup. Sempre attaccato al gruppo di testa, il corridore di Rivera-Bironico ha vinto brillantemente lo sprint finale contro Ben e Guerrini. «Il braccio ha tenuto una gara lunga in maniera positiva, questo mi permette di andare in Andorra per la CdM», ha affermato il 25enne.

