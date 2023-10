La Coppa del Mondo è in corso in questi giorni Imago

Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato il programma delle Olimpiadi del 2028.

Come previsto, dato che le sue proposte vengono sistematicamente adottate, sono stati introdotti i cinque nuovi sport approvati venerdì dal Comitato Esecutivo dello stesso CIO. A Los Angeles si gareggerà dunque per le medaglie anche nel cricket (nella sua versione T-20), nello squash, nel baseball-softball, nel lacrosse e nel flag football. Gli sport presenti saranno in totale 36, nuovo record.

