Turn over per il Brasile contro il Camerun

Come fatto mercoledì dall'Australia, alla Svizzera converrà vincere contro la Serbia, nell'ultimo match della fase a gironi di Qatar 2022, senza affidarsi all'esito di Camerun-Brasile.

Al pari della Francia sconfitta dalla Tunisia, Tite ha infatti intenzione di rivoluzionare la formazione che schiererà al cospetto degli africani ai quali, ricordiamo, in caso di vittoria basterà (praticamente) un mancato successo della Svizzera per passare il turno.

Al termine della seduta odierna il tecnico della Seleçao ha fatto sapere che opererà un turn over massiccio, rispetto a quanto visto finora in Qatar.

🚨Globo:



The probable XI to face Cameroon. pic.twitter.com/g3ac9gT3cF — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 29, 2022

In campo, venerdì, dovrebbe scendere anche Dani Alves, il più vecchio giocatore della Seleção a giocare in un Mondiale. L'ex Barcellona, Juventus e PSG, oggi 39enne, gioca nell'UNAM, in Messico.

Dani Alves will become the oldest Seleção player to take the field in a World Cup. pic.twitter.com/qKPOb6B6Mo — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 30, 2022

In forse, tra i sudamericani, rimangono Neymar e Danilo, mentre Alex Sandro non ci sarà, come ha commentato il medico della squadra brasiliana, Rodrigo Lasmar: «(Alex Sandro ndr.)ha evidenziato una lesione muscolare all'anca sinistra. Non giocherà la prossima partita. Si sta sottoponendo ad un trattamento per poterlo recuperare il prima possibile».

