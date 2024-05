Si era già imposta a Doha

Ditaji Kambundji continua ad attraversare un momento di grande forma.

Dopo aver vinto i 100m ostacoli della tappa di Diamond League di Doha, la svizzera si è ripetuta ad Ostrava nel Continental Tour correndo in 12"68. Meno bene è andata nei 100m piani alla sorella Mujinga, quarta a 0"22 dalla vincitrice, la polacca Ewa Swoboda. -Il brasiliano Thiago Braz, oro olimpico nel salto con l’asta a Rio de Janeiro nel 2016 e bronzo a Tokyo nel 2021, non sarà presente ai Giochi di Parigi. Il 30enne è stato squalificato 16 mesi per doping dopo essere risultato positivo all’ostarina, una sostanza anabolizzante.

