Già sicuro del titolo di Campione del Mondo di Moto3, David Alonso ha tagliato il traguardo per primo anche nell'ultimo GP stagionale a Barcellona.

Con questo successo il 18enne colombiano, che l'anno prossimo passerà in Moto2, ha terminato il campionato con la 7a vittoria consecutiva per un totale di 14 in 20 gare, record assoluto in tutte le categorie del Motomondiale.

Noah Dettwieler ha invece chiuso la stagione in 25a piazza a 2 punti. Nel GP finale di Moto2 Aron Canet si è messo alle spalle Manuel Gonzalez e Diogo Moreira, 4o invece il già certo campione iridato Ai Ogura.

