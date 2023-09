Mladjan Ti-Press

La Spinelli Massagno si è imposta in amichevole contro i Lugano Tigers in un derby di preparazione in vista della nuova stagione.

All'Istituto Elvetico gli uomini di Gubitosa hanno vinto 85-69, miglior marcatore della sfida è stato Dusan Mladjan con 19 punti.

Swisstxt