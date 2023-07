Jérémy Desplanches

unico svizzero capace di qualificarsi per le semifinali della sessione serale della quarta giornata dei Mondiali di nuoto giapponesi a Fukuoka.

Jérémy Desplanches è stato l’ Il ginevrino ha fermato il cronometro nei 200m misti a 1'58"00, confermando di essere in crescita. Nils Liess (50»24) secondo pronostico non si è qualificato per le semifinali dei 100 stile libero. Lo rivedremo nella staffetta 4x200m misti. Infine, ancora una controprestazione per Nina Kost, deludente anche nei 50m dorso, chiudendo a un secondo dal suo record personale in 29»00.

Swisstxt