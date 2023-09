Stefan Kueng freshfocus

Stefan Kueng è uscito malconcio dalla cronometro degli Europei di Emmen, nei Paesi Bassi.

Franato a terra dopo lo scontro con le transenne mentre flirtava per un posto sul podio, il turgoviese ha riportato una commozione cerebrale e fratture a uno zigomo e a una mano.

Per il momento non è stata necessaria un’operazione, ma ulteriori accertamenti verranno effettuati al suo ritorno in Svizzera.

