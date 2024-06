Djakivic Imago

Antonio Djakovic potrà andare a caccia di una medaglia nei 200m sl agli Europei di Belgrado.

Swisstxt

Il turgoviese ha centrato il pass per la finale dopo essere stato autore di una buona rimonta in semifinale, chiudendo al 2o posto la sua batteria in 1’46"31, sinonimo di sesto tempo complessivo. Ha fatto il suo anche Lisa Mamié nei 200m rana, la quale è riuscita a qualificarsi per l’ultimo atto fermando il cronometro in 2’26"34. Non sono invece riusciti a superare le semifinali gli altri due elvetici Thierry Bollin e Julia Ullmann, rispettivamente nei 50m dorso e 100m delfino.

Swisstxt