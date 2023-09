Luka Doncic Imago

La Slovenia è stata eliminata dai Mondiali.

Doncic (26 punti) e compagni sono stati sconfitti 100-89 nei quarti dal Canada di Gilgeous-Alexander (31). Le speranze per gli sloveni di offrirsi un acceso derby contro la Serbia sono definitivamente tramontate a 6'37» dalla fine, quando sul -13 la stella dei Dallas Mavs ha rimediato il secondo tecnico per proteste e si è fatto cacciare dal campo. A sfidare gli USA sarà invece la Germania, che nell'altro quarto di mercoledì ha battuto in volata 81-79 la Lettonia. Tedeschi e Serbi sono qualificati per Parigi 2024.

Swisstxt