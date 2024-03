Martin Fuchs KEY

Equitazione: la Svizzera ha festeggiato una bella doppietta nel Grand Prix 5 stelle del CSIO di Ocala.

Martin Fuchs, in sella a Leone Jei, ha fatto segnare il miglior tempo senza commettere errori, precedendo di quasi un secondo il connazionale Steve Guerdat su Iashin Sitte. Quella in corso in Florida è la seconda tappa della nuova League of Nations, l’ex Coppa delle Nazioni.

Swisstxt