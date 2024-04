Vittoria nella Grand Prix 10km Ti-Press

Atletica:Muktar Edris ha vinto la 40a edizione del Giro Media Blenio, classico appuntamento podistico di Pasquetta.

L’etiope ha fatto sua la Gran Prix 10km, prova regina della giornata, in 28’34"6 battendo il marocchino Elazzaoui e il kenyota Nyakundi. In campo rossocrociato bell’ottavo posto ottenuto da Roberto Delorenzi, primo degli europei in 29’52"3.

