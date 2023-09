Ehammer KEY

Atletica: a dieci mesi dalle Olimpiadi di Parigi Simon Ehammer dovrà sottoporsi martedì a un intervento a una spalla.

Lo ha dichiarato l'atleta durante la trasmissione di SRF Sportpanorama, in cui ha spiegato di essere alle prese da tempo con un’infiammazione a un tendine che non è migliorata con una cura conservativa. «Spero di poter presto tornare a lanciare il giavellotto senza dolori», ha detto l’appenzellese. Canoa: prima medaglia in carriera a un Campionato del Mondo per Martin Dougoud. Impegnato nel kayak cross di Lee Valley, vicino a Londra, il ginevrino ha conquistato il bronzo nella finale dello slalom estremo.

Swisstxt