Era Baumann KEY

La Svizzera ha centrato il proprio obiettivo di terminare a uno dei primi due posti nel Gruppo D della fase preliminare degli Europei femminili di pallamano.

Swisstxt

A Basilea nell’ultimo incontro le elvetiche si sono imposte per 26-22 sulla Croazia. Le rossocrociate e la Danimarca si spostano ora a Vienna per sfidare le prime due dei gironi E e F per la seconda fase, mentre le due promosse dell’altro gruppo disputatosi alla St.Jakobshalle andranno a Debrecen. Le prime due dei nuovi gironi creati in Austria e Ungheria si ritroveranno poi per la Final Four a Vienna.

Swisstxt