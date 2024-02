Michael Saruni. Imago

L'atleta keniano Michael Saruni è stato sospeso per quattro anni per aver tentato di eludere, in« modo creativo», un test antidoping. Di conseguenza non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi in programma quest'estate.

Dopo aver cercato di confondere gli esperti scambiando i vestiti con un amico che gli somigliava molto, Saruni è stato squalificato fino al 30 agosto 2027.

L'atleta Michael Saruni era tra i migliori a livello mondiale nelle gare di atletica. In pista coperta, sei anni fa, aveva battuto il record assoluto sui 600 metri. Recentemente il keniano non era più riuscito a perfezionare ancor di più le sue prestazioni e adesso non avrà l'opportunità di competere per i prossimi quattro anni.

Saruni è infatti stato sospeso dall'agenzia antidoping keniana (ADAK) per aver tentato di evitare un test antidoping durante le selezioni nazionali per i campionati mondiali di atletica leggera del 2022.

Dopo una gara tenutasi a Nairobi, l'atleta keniano era stato informato che avrebbe dovuto sottoporsi a un controllo. Saruni aveva allora cercato di confondere gli addetti ai lavori scambiandosi i vestiti in bagno con un amico che gli somigliava molto.

Quattro testimoni hanno contraddetto l'atleta, dopo che aveva tentato di difendersi sostenendo di non sapere della necessità di sottoporsi al test dopo la gara.

L'ADAK non gli ha creduto e ha quindi formulato la squalifica con le seguenti basi legali: «L'atleta ha insistentemente rifiutato di fornire un campione o di sottoporsi al prelievo, ed è fuggito attraverso l'inganno dal luogo dell'evento».

Ai Giochi Olimpici di Tokyo, nel 2021, Michael Saruni aveva raggiunto le semifinali negli 800 metri. A causa della recente squalifica perderà le prossime Olimpiadi di Parigi, potendo tornare a competere il 30 agosto del 2027, quando avrà 32 anni.