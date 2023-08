L'ex nuotatrice Helen Smart è deceduta all'età di 42 anni. Worsley Mesnes Community Primary School

C'è grande sgomento per la scomparsa dell'ex nuotatrice olimpica Helen Smart. La britannica è deceduta «improvvisamente» all'età di soli 42 anni. Le circostanze della sua morte non sono ancora note.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex nuotatrice olimpica Helen Smart è stata strappata alla vita a soli 42 anni e per motivi ancora poco chiari.

Il marito Craig Smart si rivolge al pubblico con un'emozionante dichiarazione. Mostra di più

Nella sua carriera Helen Smart aveva conquistato numerose medaglie per la Gran Bretagna, tra cui il bronzo ai Giochi del Commonwealth di Kuala Lumpur del 1998. L'ex nuotatrice aveva raggiunto il culmine della sua carriera partecipando alle Olimpiadi del 2000 a Sydney, dove aveva ottenuto il 15esimo posto nei 200 metri dorso.

Dopo le Olimpiadi nella terra dei canguri l'inglese aveva concluso la sua carriera agonistica per dedicarsi all'insegnamento. Di recente, Smart era diventata preside della «Worsley Mesnes Community Primary School» a Wigan, una città nel nord-est dell'Inghilterra.

Poi, improvvisamente, e per ragioni che sono ancora ignote, la 42enne è stata tragicamente strappata alla vita.

Alison Halliwell, presidente del consiglio di amministrazione della scuola, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia. «Con grande rammarico devo annunciare la morte improvvisa della nostra amata preside, la signora Helen Smart», ha dichiarato Halliwell sul sito web della scuola.

Ha poi aggiunto: «So che questa notizia è uno shock e ha gettato la nostra comunità in profondo lutto».

«Vivete la vostra vita al meglio»

«Amava profondamente la scuola, lo staff, i bambini e i genitori. (...) Era così orgogliosa di aver raggiunto il suo obiettivo di diventare preside», ha dichiarato il marito Craig Smart rivolgendosi al pubblico dopo la dolorosa perdita.

«Solo la scorsa settimana aveva detto che il suo obiettivo era quello di portare la scuola a un livello eccellente e che aveva il personale giusto per farlo», ha continuato Craig Smart.

«Spero che continuerete a studiare come dei campioni. Per favore, imparate da questo e vivete la vostra vita al meglio, senza rimpianti. Fate molte foto, create ricordi e continuate a sorridere, proprio come Helen ha sempre fatto», ha terminato l'ormai vedovo.