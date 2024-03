Alex FIva KEY

Alex Fiva è tornato in vetta alla generale di skicross e vede il globo di cristallo sempre più vicino.

A Veysonnaz l’elvetico ha chiuso la sua gara al 2o posto, salendo sul podio per la 5a volta questa stagione. A vincere è stato lo svedese David Mobaerg. Tra le donne ad imporsi è invece stata Marielle Thompson. -Nessun exploit invece tra i ticinesi sulle gobbe di Chiesa in Valmalenco, con Marco Tadé, Enea Buzzi, Paolo Pascarella e Martino Conedera che non sono riusciti a superare i sedicesimi nel dual moguls. A vincere la prova è stato Mikael Kingsbury mentre tra le donne ha trionfato l’australiana Jakara Anthony.

