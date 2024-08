Solo

Con una prova maiuscola Adam Yates è andato a prendersi la nona tappa della Vuelta, candidandosi pure al successo finale.

L’inglese ha fatto la differenza sulle alture della Sierra Nevada e in solitaria è giunto sul traguardo di Granada rifilando 1’38» a Richard Carapaz e 3’45» agli uomini di classifica. Partita dalla località costiera di Motril, la carovana ha visto subito 26 corridori andare in fuga (anche Stefan Kueng), ma solo i primi due arrivati hanno resistito sino al termine. O’Connor resta in rosso davanti a Roglic, Carapaz e Mas. Ora però tra i pretendenti c’è anche Yates.

