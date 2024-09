A Zurigo aveva corso anche la cronometro Imago

La svizzera Muriel Furrer è ricoverata in condizioni critiche dopo essere pesantemente caduta durante la gara femminile della categoria juniori dei Mondiali di Zurigo.

La 18enne è stata prontamente soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale, dove le è stato riscontrato un grave trauma cranico. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, del quale non esistono immagini ufficiali, ma secondo le prime ricostruzioni la Furrer avrebbe perso il controllo della bicicletta in una curva in discesa nella pineta e sarebbe poi finita contro un albero.

