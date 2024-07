Volata a ranghi ristretti KEY

Biniam Girmay ha firmato la sua doppietta personale in questo Tour de France.

Swisstxt

Dopo il successo a Torino il corridore dell’Intermarché-Wanty ha vinto in volata anche l’ottava tappa (183,4km da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises) regolando in una volata a ranghi ristretti Jasper Philipsen e Arnaud de Lie. Il tentativo di fuga di Stefan Bissegger ha avuto vita breve, mentre l'azione in solitaria di Jonas Abrahamsen è stata neutralizzata a 15km dall'arrivo. Alla vigilia della frazione sullo sterrato Tadej Pogacar conserva ancora 33» di vantaggio su Remco Evenepoel.

Swisstxt