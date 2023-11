KEY

Canottaggio: Jeannine Gmelin è di ritorno.

La zurighese, che aveva annunciato in gennaio la sua intenzione di lasciare il canottaggio, ha deciso di riprendere a gareggiare. Dopo aver messo in bacheca un oro europeo, uno mondiale e la generale nel singolo, la 33enne punterà ora a guadagnarsi un posto per i Giochi Olimpici in programma a Parigi la prossima estate.

