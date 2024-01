Volante

Open di Laax.

Mathilde Gremaud ha festeggiato l’11a vittoria in Coppa del Mondo di freestyle, la quarta in stagione, trionfando all’ Nello slopestyle la 23enne oro olimpico del 2022 ha battuto la concorrenza, in particolare la temibile cinese Eileen Gu, grazie a una spettacolare prima run nella quale ha collezionato ben 86 punti che si sono rivelati irraggiungibili per le avversarie. Quarta l’altra elvetica Sarah Hoefflin. In campo maschile Andri Ragettli ha solo sfiorato il podio, chiudendo quinto con 82,61 in una gara vinta dal norvegese Birk Ruud (87,01).

Swisstxt