Letale nelle volate in leggera salita KEY

appuntamento con la vittoria.

Kaden Groves ha dimostrato che quando la volata si svolge su un tratto in leggera salita raramente manca l’ L’australiano ha beffato Wout van Aert sul traguardo della 14a frazione della Vuelta, ritenuta decisiva per il discorso classifica generale visti i 2’800 metri di dislivello e la lunga ascesa verso il Puerto de Leitariegos prossima all'arrivo. Il gruppo dei migliori non ha però voluto forzare il ritmo sull'ultima asperità e la classifica generale è rimasta invariata: Ben O’Connor resta leader con 1’21» su Primoz Roglic.

