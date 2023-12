Guerdat KEY

Steve Guerdat ha scritto la storia trionfando nella finale Top 10 del CHI di Ginevra.

Il romando, che si è imposto in sella a Venard de Cerisy, è infatti il primo a vincere per tre volte la gara dei migliori dieci della classifica mondiale. Nel 2010 il 41enne si era imposto su Jalisca Solier, nel 2018 su Alamo. Guerdat è stato l’unico a terminare con due percorsi netti, piazzandosi davanti allo svedese Henrik von Eckermann su King Edward e allo statunitense Kent Ferrington su Greya. L’altro elvetico in gara Martin Fuchs, in sella a Conner Jei, ha concluso al 5o rango.

Swisstxt