Canottaggio: la delegazione elvetica si è congedata dagli Europei di Szeged con un bottino di tre medaglie, tutte raccolte in campo maschile.

Swisstxt

Dopo un oro e un argento, ecco il bronzo di Andrin Gulich e Roman Roeoesli nel due senza, dietro alla Gran Bretagna e alla Romania. Il risultato, in realtà, non soddisfa appieno l’ambizioso duo, presentatosi in Ungheria forte della doppietta Europei-Mondiali del 2023.

