E' finita la telenovela James Harden.

L’MVP del 2018, come riportano tutti i siti specializzati, è infatti stato inviato dai Philadelphia 76ers ai Los Angeles Clippers in cambio di Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin e diverse scelte al draft. In California andranno invece pure PJ Tucker e Filip Petrusev. Il «Barba», come è più comunemente conosciuto Harden, lascia così Philadelphia dopo poco più di un anno e mezzo in cui non era mai sembrato particolarmente a suo agio, tanto da richiedere di essere scambiato al termine della scorsa stagione.

