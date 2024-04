Ora la sfida contro Boston KEY

I Miami Heat e i New Orleans Pelicans si sono assicurati gli ultimi due posti nei playoff di NBA.

I finalisti dell’anno scorso non hanno avuto problemi a sbarazzarsi dei Chicago Bulls per 112-91 nel play-in di Eastern Conference. Al primo turno gli uomini di Spoelstra se la vedranno con i Boston Celtics. I New Orleans Pelicans hanno eliminato i Sacramento Kings vincendo il play-in di Western Conference. Il risultato di 105-98 ha infatti permesso alla franchigia della Louisiana di affrontare Oklahoma City Thunder nel percorso che porta alle Finals.

