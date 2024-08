Marc Hirschi è stato il più veloce. Imago

Lo svizzero ha battuto in volata il favorito della vigilia, il francese Julian Alaphilippe.

Dopo averci già provato nel 2019, Marc Hirschi ha centrato l’obiettivo di mettere nel suo palmarès la Clasica San Sebastian, battendo nello sprint finale il favorito della vigilia, il transalipino Julian Alaphilippe, che già si era imposto nei Paesi Baschi nel 2018.

Per l'elvetico, diventato il secondo svizzero a vincere la classica iberica 40 anni dopo Niki Ruettimann, si tratta del primo successo stagionale nel World Tour, in cui non vinceva dal 2020.

Nei Paesi Baschi è pure arrivata un’altra ottima prova di un elvetico, il 20enne Jan Christen si è infatti piazzato in nona posizione.

