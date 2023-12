Ambrì Ti-Press

Prenderà il via martedì con Ambrì-Pardubice la 100ma edizione della Coppa Spengler.

I biancoblù scenderanno in pista da campioni in carica, ma per ripetersi Formenton e compagni dovranno battere una concorrenza agguerrita.

I cechi sono primi nel loro campionato, mentre il Kalpa Kuopio, l'altro avversario del Gruppo Torriani, è la quarta forza in Finlandia.

Nel Gruppo Torriani, invece, oltre a Davos e Team Canada in cerca di riscatto, ci saranno gli svedesi del Froelunda, quattro volte vincitori della CHL.

I leventinesi potranno contare su tre rinforzi: Jecker, Honka e Mueller.

