Ambrì KEY

All'Ambrì non è bastata una prova generosa per infilare il secondo successo del 2024 ed evitare il sorpasso del Bienne al nono posto.

Nel primo atto del back to back con i Seelaender, Grassi e soci si sono arresi per 3-2.

Dopo un'entrata in materia laboriosa, i padroni di casa (in pista con Formenton e De Luca, recuperati) hanno gradualmente alzato il ritmo, senza farsi abbattere dal punto in shorthand dell'ex Burren: immediato il pari di Heed.

A pesare, però, la mancanza di concretezza, sia prima sia dopo il decisivo gol di Rathgeb, emulato da Haas a porta vuota. Vano quello di Lilja al 59'58".

Swisstxt