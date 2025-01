Che fatica in powerplay Ti-Press

Ambrì, che contro il Langnau ha gettato alle ortiche le cinque situazioni di superiorità numerica e si è arreso per 2-1 alla Gottardo Arena.

SwissTXT Swisstxt

Il powerplay resta un tasto dolentissimo per l’ Al contrario, i Tigers si sono mostrati cinici con l'uomo in più sul ghiaccio, e al 28' hanno sbloccato la sfida con Pesonen.

Pure in 5 contro 3 la truppa di Cereda, ora penultima in NL, non ha saputo bucato Charlin.

Quando Saarijaervi ha raddoppiato, ecco che si è materializzata reazione (seppur vana a conti fatti) biancoblù, giunta dal bastone di DiDomenico che ha accorciato le distanze.