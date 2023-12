Battaglia

Questa volta l'Ambrì ha bagnato l'esordio in Coppa Spengler con una sconfitta.

I leventinesi sono stati rimontati e battuti dal Pardubice per 3-2. In un ambiente caldissimo la squadra di Cereda è subito partita forte e alla prima chance è passata a condurre con Formenton. Il canadese ha poi raddoppiato in powerplay, ma il 2-0 ha solo illuso i biancoblù che sono stati raggiunti da Paulovic e Zohorna. Il match è dunque andato all'overtime con il gol decisivo di Sedlak. Per i sopracenerini è il primo ko all'esordio, ma l'occasione per rifarsi ci sarà già mercoledì.

