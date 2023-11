Brutta perdita KEY

L’Ambrì ha fatto il punto della situazione riguardo l’infermeria e le notizie non sono sicuramente positive.

Dario Buergler e Tobias Fohrler hanno evidenziato rispettivamente un infortunio ai muscoli addominali e una contusione costale: entrambi saranno indisponibili per le prossime 2 settimane.

Sono invece in dubbio per le partite del weekend e dunque anche per il derby di domani Tim Heed e Dario Kostner, tutt’ora ammalati.

A causa delle forzate assenze la società leventinese ha richiamato dal prestito ai Vienna Capitals Kilian Zündel, che sarà arruolabile già da venerdì.

